Banco dell'energia lancia manifesto anti-povertà energetica

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Sensibilizzazione dei policy maker e dell'opinione pubblica; definizione di politiche e strumenti di intervento; educazione all'efficienza energetica; sostegno attivo alla mappatura, al monitoraggio nazionale e territoriale della povertà energetica anche con l'adozione di misure ufficiali; promozione di progetti territoriali, che vedano il contributo di organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore. Sono questi gli obiettivi indicati nel Manifesto "Insieme per contrastare la povertà energetica", promosso dal Banco dell'energia e sottoscritto da numerose imprese, associazioni e onlus. Secondo l'Osservatorio italiano sulla povertà energetica l'8,5% dei nuclei familiari (circa 2,2 milioni di famiglie) nel 2019 era in povertà energetica. Il Banco dell'energia punta quindi alla creazione di una rete di organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore, associazioni di categoria e altri stakeholder sensibili al tema, per contrastare il fenomeno attraverso l'aumento della consapevolezza sui consumi energetici; l'accessibilità agli strumenti di efficientamento energetico; il sostegno a persone e famiglie vulnerabili. Tra le varie cause che possono comportare questa condizione si segnalano il basso reddito e la limitata conoscenza degli strumenti di agevolazione per interventi di efficientamento, insieme alla difficoltà di accesso agli stessi.

(ANSA).