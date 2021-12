Banche:Abi, a ottobre sofferenze nette a 16,8 mld

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Nuova riduzione delle sofferenze nette bancarie. Come emerge dal rapporto mensile Abi ad ottobre 2021 sono 16,8 miliardi di euro, in calo rispetto ai 24,5 miliardi di ottobre 2020 (-7,7 miliardi pari a -31,5%) e ai 31,2 miliardi di ottobre 2019 (-14,5 miliardi pari a -46,3%) ma in crescita rispetto a settembre (15,3) . Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di 72,0 miliardi (pari a -81,1%).

Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è pari allo 0,98% ad ottobre 2021, (era 1,41% ad ottobre 2020, 1,79% ad ottobre 2019 e 4,89% a novembre 2015) (ANSA).