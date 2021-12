Banche: Abi, a novembre rallenta crescita prestiti, +1,6%

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Frena a novembre, la crescita dei prestiti bancari a imprese e famiglie che sono saliti dell'1,6% contro il +2,1% del mese precedente. Come emerge dal rapporto mensile Abi nel novembre 2020 l'aumento era pari a +5,4&. Nel mese di ottobre 2021 per i prestiti alle imprese si registra un aumento dello 0,6% su base annua. L'aumento è del 3,7% per i prestiti alle famiglie. In questo ambito è rimasta stabile la crescita del comparto mutui (+4,8%) mentre ha rallentato quella del credito al consumo (da +1,3 a +1,1%). (ANSA).