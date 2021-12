Mps: Bastianini, aggiornamento piano a breve

"L'aggiornamento del piano industriale che dovrà essere sottoposto al Mef per discutere con l'Europa "dovrebbe essere piuttosto breve, è un lavoro che stiamo facendo molto intensamente". Lo ha detto Guido Bastianini, ceo di Mps, intervenendo al Consiglio nazionale della Fabi. "Per quanto riguarda il numero degli esuberi, aspettiamo di concludere il piano, questo vale per l'aumento di capitale, per l'eventuale fondi esuberi, per l'eventuale cessione di npl", ha aggiunto Bastianini. Quanto ai partner industriali, come Axa, "è troppo presto per poter dire se saranno anche azionisti".