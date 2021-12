Innovazione: Donnarumma, accelerare di più sulle startup

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "L'Italia è storicamente un Paese di grande innovazione. Credo che si possa fare qualcosa per migliorare l'ecosistema, per sviluppare e finanziare meglio i progetti innovativi. Possiamo accelerare di più sulle startup, rispetto a modelli come quello americano che sono iper avanzati in questo senso". Così l'amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, a margine della premiazione di progetti innovativi, nati in azienda, nell'ambito del programma "Terna Ideas". "L'innovazione - ha spiegato - per noi non è solo tecnologia innovativa, digitale, ma anche metodo di lavoro. Con il nostro progetto NexTerna stiamo coinvolgendo sempre di più la popolazione aziendale su un nuovo modo di lavorare post-pandemico. Il piano industriale quinquennale di Terna, da 9 miliardi di investimenti, vede circa il 10% impegnato proprio sull'innovazione". (ANSA).