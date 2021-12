Gas: supera i 117 euro per Mwh ad Amsterdam

Nuovo balzo per il prezzo del gas che segna ad Amsterdam un rialzo del'11,05% a 117,46 euro al Mwh, il valore più altro dopo il picco dello scorso 6 ottobre a 125,76 euro. In forte crescita anche le quotazioni per Unità Termica (Mmbtu) a Londra (+12% a 3 sterline).



La corsa del gas è dovuta ai timori che il gasdotto Nord Stream 2 possa non essere operativo a causa della crisi tra Russia e Ucraina. Un possibile stop a cui si aggiungono le previsioni per un inverno rigido in Europa. Proprio il neocancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato di recente che il Governo tedesco "farà il possibile" per

assicurare il flusso del gas dalla Russia attraverso l'Ucraina.