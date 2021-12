Borsa: Milano sale (+0,5%) con Tim e Unicredit, giù Diasorin

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Piazza Affari consolida in rialzo (+0,5%) nella prima mezz'ora di scambi, spinta da Tim (+4%), dopo le ipotesi di stampa di un'offerta di Kkr anche in assenza di due diligence, e da Unicredit (+1,34%), sull'onda lunga del Piano Strategico al 2024. Il rialzo del greggio e dell'acciaio spinge Tenaris (+1,23%), mentre Saipem (+0,96%) ha annunciato un accordo con Novozynes per sviluppare sistemi di cattura della Co2 con enzimi.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi stabile a129,9 punti con rendimento in calo dell'1,9% allo 0,943% favorisce Mps (+1,98%), Intesa (+1,17%), Bper (+0,89%) e Banco Bpm (+0,73%). Pochi i segni meno, da Diasorin (-1,25%) a Italgas (-0,79%), Moncler (-0,45%) e Prysmian (-0,34%). Tra i titoli a minor capitalizzazione corrono Piovan (+14,12%) e Fidia (+9,19%), pesano invece Vianini (-4,43%) e Piquadro (-3,99%). Non fanno prezzo le azioni Mfe A e B, eredi dei vecchi titoli Mediaset.

