Bce:vicepresidente De Guindos positivo a Covid,sintomi lievi

Il vice presidente della Bce, lo spagnolo Luis de Guindos è in auto isolamento dopo essere risultato positivo al Covid. Lo comunica una nota della Bce secondo cui De Guindos che è vaccinato con doppia dose presenta "sintomi molto lievi". La presidente della Bce Christine Lagarde "non è stata in stretto contatto" con il suo vice. "De Guindos lavorerà da casa e non ci saranno impatti sulla riunione di politica monetaria dell'istituto centrale prevista questa settimana. (ANSA).