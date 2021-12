Spread stabile in avvio di seduta a quota 134 punti

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Avvio di seduta stabile per lo spread: si porta a 134 punti con un rendimento di poco sotto l'1% (0,994%) dopo aver toccato ieri i massimi da un anno (a 135,6 punti base), sull'ipotesi di un'accelerazione della stretta monetaria da parte della Bce nel caso in cui Omicron non dovesse rallentare la ripresa economica. (ANSA).