Evergrande: presidente Hui Ka Yan vende un altro 2%

(ANSA) - PECHINO, 10 DIC - Il presidente e fondatore di Evergrande Hui Ka Yan ha ridotto la sua partecipazione di un altro 2%, portandola al 59,78% dal 61,88%, in base a un file inviato alla Borsa di Hong Kong.

La comunicazione, diffusa all'indomani del 'default limitato' assegnato da Fitch per il mancato pagamento di coupon offshore per 82,5 milioni di dollari, ha spiegato che le vendite sono avvenute tra il 6 e il 9 dicembre, interessando un totale di 277,8 milioni di titoli. (ANSA).