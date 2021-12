Borsa: Milano incerta con Europa, deboli Ferrari e Stm

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - I primi scambi di Piazza Affari confermano l'avvio leggermente negativo, in un clima comunque incerto per tutte le Borse europee in attesa degli indici dell'aumento dei prezzi dagli Stati Uniti, che saranno diffusi nel primissimo pomeriggio.

A Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,3%, con Ferrari, Stm e Moncler che sono i titoli più pesanti nel paniere principale, tutti in calo dell'1,4%. Nervosa Tim, partita in negativo e poi scattata su una crescita di oltre un punto percentuale per poi ripiegare verso la parità, mentre Diasorin sale del 2,2%.

Unicredit resta positiva (+1,5% a 13 euro) e piuttosto mossa all'indomani del piano strategico che punta sul digitale e a remunerare gli azionisti con almeno 16 miliardi.

Tra i titoli a minore capitalizzazione, piatta Mps, mentre la Juventus cede oltre il 4% anche sotto quota 0,4 euro. (ANSA).