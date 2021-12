Borsa: Milano gira in calo (-0,2%) malgrado Wall Street

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Piazza Affari azzera i guadagni e passa in ribasso facendo peggio di altri listini europei dopo l'avvio in lieve rialzo di Wall Street, dove tuttavia l'indice S&P 500 oscilla, alle prese col dato sull'inflazione americana, che segna la crescita su base annua (+6,8%) più elevata dal 1982.

L'indice Ftse Mib cede lo 0,22% tra qualche presa di profitto (ieri l'indice ha fatto meglio delle altre Borse) anche se vede ancora ben intonati Inwit (+1,39%), Amplifon (+1,08%), Stellantis (+0,81%) e Unicredit (+0,69%), quest'ultima sempre grazie alla spinta arrivata dal nuovo piano.

Altrove a Madrid (-0,05%) Santander (-0,2%) incassa senza scossoni, per la fiducia del gruppo bancario in un successo in appello, la sentenza favorevole ad Andrea Orcel.

Invariata Londra, fanno meglio Parigi (+0,24%) e Francofrte (+0,25%) (ANSA).