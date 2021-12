Borsa: Milano chiude in calo dello 0,36%

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Piazza Affari chiude in perdita (-0,36%) l'ultima seduta delle settimana in una giornata che ha visto le Borse accogliere senza reazioni evidenti il dato sull'inflazione americana che è salito a novembre ai massimi da quasi 40 anni (+6,8%) ma in linea con le previsioni. Per quanto non ci sia stata una brutta sorpresa tale da far temere un'accelerazione sul tapering e sulla stretta dei tassi rispetto a quella già prospettata dalla Fed, qualche investitore ha colto l'accasione per prendere beneficio dei recenti guadagni in attesa delle decisioni della banca centrale americana, mercoledì prossimo.

A Milano hanno tenuto botta Diasorin (+1,12%) che la prossima settimana presenta il nuovo piano industriale, Inwit (+0,99%), sul cui destino si specula insieme a quello di Tim (-0,11% a 0,44 euro), e Unicredit (+0,59%) in un mercato che continua a premiare il piano, con target e remunerazione ai soci migliori delle attese, del ceo Andrea Orcel. Quest'ultimo ha incassato una sentenza a suo favore contro il Santander (-0,86%) che a Madrid (indice principale -0,47%) non si è troppo scomposto di fronte al pagamento di 68 milioni al banchiere, dato che il gruppo spagnolo conta di aver ragione in appello.

Tornando al listino milanese prese di profitto su Banco Bpm (-1,52%) e Ferrari (-1,55%). Fuori dal paniere principale ha recuperato nel finale la Juventus (+0,58% a 0,41 euro) nell'ultimo giorno di contrattazione dei diritti dell'aumento di capitale che sono crollati del 55,7% a 0,02 euro.

A Francoforte (indice Dax -0,02%) buon debutto per Daimler Truck che ha chiuso a 29,8 euro per azione con una capitalizzazione di 24,5 miliardi mentre ha sofferto la casa madre da cui la divisione camion è stata scorporata. (ANSA).