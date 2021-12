Borsa: Europa fiacca attende Usa, Milano e Londra piatte

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente che sembrano attendere i dati sull'inflazione Usa che saranno distribuiti nel primissimo pomeriggio, fondamentali in vista della riunione della Federal reserve di mercoledì prossimo.

Le Borse di Londra e di Milano (Ftse Mib -0,1%) ondeggiano di qualche frazione sotto la parità, con Parigi e Francoforte in calo dello 0,3% e Amsterdam più pesante in ribasso di mezzo punto percentuale.

In Piazza Affari il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione è Unicredit che sale del 2% dopo il nuovo piano, seguito da Saipem in aumento di punto. Per ora pare essersi calmato Tim (+0,2% a 0,44 euro) dopo un avvio piuttosto mosso, con Moncler e Ferrari che guidano i ribassi in calo entrambi di circa un punto percentuale e mezzo. (ANSA).