Turismo organizzato: a rischio 13mila imprese, 86mila posti

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Non si può attendere un minuto di più: il comparto del turismo organizzato è l'unico a essere rimasto fermo durante tutta la pandemia cioè quasi due anni. A rischio ci sono 13 mila imprese e 86 mila addetti. Un settore che fatturava 13,3 miliardi nel 2019, che ha visto un crollo a 3 miliardi nel 2020 e chiuderà il 2021 in una situazione ancora peggiore, sui 2,5 miliardi di ricavi, con una riduzione superiore all'80%. La denuncia arriva da tutte le associazioni riunite a Roma nella conferenza "Non c'è più tempo". I viaggi degli italiani verso l'estero segnano nel 2021 un -92% a causa della chiusura di quasi tutte le mete extra Ue. (ANSA).