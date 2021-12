Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 135,2 punti

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Apertura in rialzo a 135,2 punti per il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi. In rialzo di 0,1 punti il rendimento annuo dei titoli decennali all'1,014%, che si mantiene sopra la soglia dell'1% infranta nella vigilia. (ANSA).