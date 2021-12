Revolut: lancia la sua banca in Italia

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Revolut, app finanziaria globale, lancia la sua banca in Italia. La fintech, spiega una nota, ha reso operativa nel nostro paese la licenza bancaria europea e quindi i depositi dei clienti italiani che passeranno a Revolut Bank saranno protetti dal sistema di garanzia dei depositi.

Ad oggi, Revolut ha oltre 650.000 clienti in Italia e l'azienda "è fiduciosa che la protezione sui depositi, insieme alla gamma di prodotti", "assicurerà ai clienti in Italia più controllo, valore e sicurezza rispetto alle banche tradizionali". Secondo Joe Heneghan, Chief Executive Officer di Revolut Bank.

"Il lancio della banca in Italia fornirà un maggiore livello di sicurezza e fiducia per i nostri clienti e ci consentirà di lanciare una serie di nuovi prodotti e servizi nel prossimo futuro". In sei anni, Revolut ha attratto più di 16 milioni di clienti in tutto il mondo. Con l'ingresso in Italia, Revolut Bank opera attualmente in 15 mercati Ue. (ANSA).