Landini, maggioranza non si rende conto situazione sociale

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Ho la sensazione che la maggioranza e il sistema dei partiti non si stanno rendendo conto, e lo dico con giustificato motivo, di quella che è la reale situazione sociale delle persone nel nostro Paese". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a "L'aria che tira" su La7, invitandoli "a tornare in sintonia" con il Paese. "Il problema di essere solo lo ha chi non sta capendo quello che succede oggi nel Paese. E noi non lavoriamo per dividere, ma per unire il Paese", aggiunge rimarcando che lo sciopero proclamato con la Uil "non è politico o contro qualcuno" ma per ottenere risultati. (ANSA).