Evergrande: Fitch taglia rating a 'restricted default'

(ANSA) - PECHINO, 09 DIC - Fitch taglia il rating di Evergrande sulla valuta estera di lungo termine, e quello delle controllate Hengda e Tianji, a livello di 'restricted default' (Rd) dal precedente 'C'.

La misura, si legge in una nota dell'agenzia di valutazione, segue il mancato pagamento dei coupon offshore per 82,5 milioni di dollari, alla scadenza dei 6 dicembre dei 30 giorni del periodo di tolleranza. (ANSA).