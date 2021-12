Borsa: Milano cauta (+0,1%), bene A2a e Recordati, giù Tim

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Piazza Affari si muove poco (Ftse Mib +0,1%), confermando il cauto rialzo dell'apertura, mentre scende a 133 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo dei titoli decennali in ribasso di 3,7 punti allo 0,987%, di nuovo sotto l'1% superato in apertura e nella vigilia. Gli acquisti si concentrano su A2a (+1,34%), Recordati (+0,78%), Hera (+0,74%), Amplifon (+0,69%), Exor (+0,7%), Enel (+0,67%) e Campari (+0,69%). Il greggio poco mosso (Wti +0,1% a 72,43 dollari al barile) non favorisce Eni (-0,34%), Saipem (-0,44%) e Tenaris (-0,81%), penalizzata anche dal prezzo dell'acciaio (-2,06% a 4.333 dollari la tonnellata). Prese di beneficio su Tim (-1,27%), tra i pochi titoli in rialzo nella vigilia, dopo il riassetto del Gruppo e l'assegnazione del 5G a Tim Brasil. Segno meno anche per le banche, da Intesa (-0,45%) a Banco Bpm (-0,38%) e Bper (-0,63%). Lieve rialzo per Unicredit (+0,19%) a pochi minuti dal piano strategico. (ANSA).