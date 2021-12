Borsa: l'Europa in calo, con i petroliferi e le banche

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Proseguono in calo verso fine seduta le principali Borse europee, in linea con l'andamento di Wall Street, con gli Usa che attendono il dato sull'inflazione, che potrebbero portare a un'eventuale accelerazione del tapering, in caso di rialzo. Restano intanto i timori per la diffusione dei contagi da Covid 19, con nuove restrizioni ad esempio in Gran Bretagna e gli occhi puntati sulla nuova variante Omicron. In Europa la peggiore resta Madrid (-0,7%), seguita da Londra e Francoforte (-0,2%), quasi piatta Parigi (-0,09%). Unica in rialzo Milano (+0,2%), con lo spread Btp-Bund a 135 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,99%.

Calmo l'oro (-0,2%) a 1.778 dollari l'oncia.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede quasi lo 0,1%, schiacciato soprattutto dai comparti energia, informatica e finanza. In rosso i petroliferi, i semiconduttori e quasi tutte le banche. Bene i titoli che riguardano la salute e le utility. (ANSA).