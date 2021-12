Borsa: Europa fiacca con futures Usa, tiene Milano (+0,22%)

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Appaiono poco mosse le principali borse europee con i futures Usa in rosso, in attesa delle richieste di sussidi, delle scorte di magazzino e delle vendite all'ingrosso. Tiene Milano (Ftse Mib +0,22%) grazie allo sprint di Unicredit (+4,5%) dopo il Piano al 2024. Bene anche Parigi (+0,2%), invariate Londra e Francoforte, in calo Madrid (-0,19%). Risale a quota 134 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, mentre si mantiene sotto l'1% il rendimento annuo dei titoli decennali, fermo allo 0,993% ed in calo di 3 punti base rispetto all'apertura. Gira in calo il greggio (-0,1% a 72,27 dollari al barile), penalizzando i petroliferi Bp (-0,95%), Shell (-0,74%), Eni (-0,53%) e TotalEnergies (-0,77%). Ancora brillante Porsche Holding (+1,56%), sull'onda lunga della possibile quotazione di Porsche Ag, con lo scorporo dal gruppo Volkswagen (+0,18%), mentre cedono Ferrari (-0,565%) e Stellantis (-0,25%). Bene i produttori di microprocessori Nordic (+2,52%) e Asml (+0,45%) a differenza di Stm (-0,32%) in Piazza Affari. (ANSA).