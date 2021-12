Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 130,1 punti

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Apre in rialzo il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, che segna 130,1 punti, 0,2 in più rispetto alla chiusura precedente. In crescita anche il rendimento annuo, che si porta allo 0,922%, con un incremento di 0,3 punti base. (ANSA).