Borsa: ottimismo in Asia dopo Wall Street, Tokyo +1,42%

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Ha prevalso l'ottimismo sui principali mercati asiatici dopo il rally che ha fatto recuperare ai listini europei e americani i livelli dello scorso 24 novembre. Brillante Tokyo (+1,42%), seguita da Sidney (+1,25%) e Shanghai (+1,18%), più caute invece Taiwan (+0,2%) e Seul (+0,34%). Ancora aperte Hong Kong (+0,02%), Mumbai (+1,52%) e Singapore (-0,16%). Negativi i futures sull'Europa, positivi invece i contratti sui listini Usa. Dopo il calo oltre le stime del Pil giapponese (-3,6% su base annua), sono attesi in Europa un intervento della presidente della Bce Christine Lagarde e negli Usa l'ottimismo delle piccole imprese, le richieste settimanali di mutui e le scorte di greggio secondo l'Energy Information Administration.

In calo il petrolio nonostante l'inatteso ribasso delle scorte Usa anticipate ieri dall'Api. In rialzo il gas naturale (+2,96% a 98,72 euro al Mwh), così come i metalli ad eccezione dell'acciaio (-0,34% a 4.424 dollari la tonnellata). Debole il dollaro nei confronti dell'euro e dello yen, stabile invece rispetto alla sterlina.

Nuovo rialzo per i titoli dei produttori di semiconduttori, da Tokyo Electron (+2,81%) ad Advantest (+2,26%) e Screen Holdings (+1,89%). In luce anche il settore delle apparecchiature informatiche con Tdk (+3,6%) e Omron (+3,64%).

Ennesimo scivolone di Evergrande (-5,46%) sulla piazza di Hong Kong. (ANSA).