Borsa: Milano in parità, bene Diasorin e Tim, giù Saipem

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Si porta in parità Piazza Affari dopo oltre mezz'ora di contrattazioni, con l'indice Ftse Mib invariato a 27.137 punti. In luce Diasorin (+2,04%), Interpump (+1,67%) e Tim (+1,3%), che gira in positivo dopo un avvio fiacco all'indomani della riorganizzazione del Gruppo. Rialzi più modesti per Azimut (+0,81%), Poste (+0,66%) e Recordati (+0,33%). Il calo del greggio (Wti -0,39% a 71,77 dollari) frena Saipem (-1,3%), Eni (-0,75%) e Tenaris (-0,54%). Deboli i bancari Unicredit (-0,62%), Intesa (-0,47%) e Bper (-0,31%), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in flessione a 129,7 punti ed il rendimento annuo in rialzo di 0,3 punti allo 0,922%. Poco mosse Mps (+0,2%) e Banco Bpm (+0,07%). Prese di beneficio su Stm (-0,99%), Cnh (-0,87%), Stellantis (-0,62%) e Ferrari (-0,29%). (ANSA).