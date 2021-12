Borsa: Milano chiude in deciso calo (-1,42%)

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Chiusura in netto calo per Piazza Affari, che indossa la maglia nera tra le Borse del Vecchio Continente. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in flessione dell'1,42% a 26.751 punti, tornando sotto i 27 mila punti, quota sopra la quale era risalito grazie ai rally di lunedì e martedì. (ANSA).