Borsa: Milano cede (-0,9%), bene Diasorin e Tim, giù Tenaris

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Piazza Affari scivola in territorio negativo con il rialzo dello spread tra Btp e Bund tedeschi quasi a quota 133 punti. L'iondice Ftse Mib cede lo 0,9%, mentre sale a 132,9 punti il divario tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento in crescita di 0,3 punti allo 0,992%. Ne risentono i bancari Unicredit (-1,7%), Bper (-1,67%) e Banco Bpm (-1,42%), mentre procede più cauta Intesa (-0,91%), dopo aver chiuso con i sindacati il capitolo dell'integrazoione dei dipendenti ex-Ubi Banca.

Proseguono gli acquisti su Diasorin (+2,61%) e Tim (+0,91%), all'indomani della riorganizzazoone del Gruppo avviata dal direttore generale Pietro Labriola e con la sigla del contratto per il 5G in Brasile. Rialzi più modesti per Terna (+0,59%), Enel (+0,48%), Interpump (+0,4%) , Italgas (+0,41%) e Snam (+0,35%).

Sotto pressione Tenaris (-2,41%), Saipem (-2,23%) ed Eni (-1,37%), con il greggio in calo (Wti -1,33% a 71,09 dollari al barile). Prese di beneficio su Moncler (-2,28%) , Stm (-1,82%) e Stellanits (-1,51%) e dopo il balzo della vigilia, poco mossa Ferrari (-0,17%). (ANSA).