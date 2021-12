Borsa: Europa tira fiato, Milano maglia nera(-1%) con spread

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Continuano le prese di beneficio sulle Borse europee dopo l'apertura poco mossa di Wall Street, con i listini reduci da due sedute di forti rialzi che tirano il fiato nonostante continuino ad arrivare segnali incoraggianti sul fronte della capacità dei vaccini di contrastare la variante Omicron del Covid.

Piazza Affari segna il passo e aumenta i ribassi all'1%, indossando la maglia nera tra le Borse del Vecchio Continente mentre lo spread Btp-Bund si allarga a 135 punti base e il rendimento dei nostri decennali sale all'1,02%, scontando le scommesse del mercato per una stretta Bce più vicina.

Francoforte cede lo 0,7%, Parigi lo 0,3% mentre Londra avanza dello 0,2% Stm (-2,3%), Moncler (-2,2%), Amplifon (-2%), Prysmian (-1,9%) e Unipol (-1,9%) sono i titoli più venduti sul listino milanese, sul quale si muovono in controtendenza Tim (+1%) e Atlantia (+0,6%). A livello settoriale in Europa recuperano terreno i titoli legati ai viaggi e al turismo, in scia alle rassicurazioni di Pfizer sull'efficacia di una terza dose di vaccina per neutralizzare Omicron, e i farmaceutici, mentre soffrono i produttori di Chip, auto e i retailer. (ANSA).