Borsa: Europa riduce calo dopo test su Omicron, Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - La neutralizzazione in laboratorio della variante Omicron del coronavirus annunciata da Pfizer e BionTec viene salutata con una riduzione del calo dalla principali borse europee, colpite nella mattinata da prese di beneficio dopo il rally della vigilia. Milano cede lo 0,5%, Madrid lo 0,35% e Francoforte lo 0,42%. Quasi in parità Parigi (-0,07%), mentre Londra sale dello 0,2%. Inverte la rotta anche il greggio (Wti +0,15% a 72,17 dollari al barile), in rosso per l'intera mattinata. Poco mosso il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, che scende a 133,7 punti dopo aver superato i 134, con il rendimento in crescita sopra la media europea (+4,5 punti allo 0,963%). In Piazza Affari rialzi solo per Tim (+0,93%) all'iondomani della riorganizzazione del Gruppo, Atlantia (+0,78%) e Azimujt (+0,28%). (ANSA).