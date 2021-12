Borsa: Europa contrastata, bene futures Usa, Milano -0,24%

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Appaiono contrastate le principali borse europee dopo un avvio fiacco e all'indomani di un rally che ha fatto recuperare 244 miliardi di capitalizzazione. Tra prese di beneficio e timori residuali sulla variante Omicron del coronavirus i listini non riescono a tenere botta, mentre i futures Usa sono in rialzo. Madrid (-0,43%), Milano (-0,24%) e Francoforte (-0,08%) procedono in calo a differenza di Parigi (+0,32%) e Londra (+0,41%). In calo il greggio (Wti -0,54% a 71,66 dollari al barile) e l'acciaio (-0,34% a 4.424 dollari la tonnellata), mentre salgono tutti gli altri metalli a partire dal ferro (+2,23% a 663,5 dollari la tonnellata). In rialzo anche il gas (+2,57% a 98.35 euro al Mwh). Stabile il dollaro sullo yen e sulla sterlina, in calo invece a 1,128 sull'euro.

Risale il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, che si porta a 132,4 punti, con il rendimento annuo dei titoli decennali in crescita di 2,1 punti allo 0,94%.

Scivolano i petroliferi Bp (-1,2%), Shell (-1,19%), TotalEnergies (-0,93%) ed Eni (-0,88%), insieme a Tenaris (-1,01%) e Saipem (-1,63%), maglia nera in Piazza Affari. prese di beneficio sul comparto dei microchip, che ha sorretto gli indici di Borsa nella vigilia. Cedono in particolare Infineon (-3%), Soitec (-3,55%) ed Stm (-1,3%). In controtendenza Asml (+0,42%) e Asm (+0,97%). In calo gli automobilistici Ferrari (-0,38%), Renault (-0,55%), Stellantis (-0,96%) e Daimler (-0,86%). Contrastate Volkswagen (-0,24%) e la holding Porsche (+2,45%) a monte della catena di controllo, su ipotesi si stampa di una possibile cessione di quote da parte della famiglia Porsche-Piech, dopo un'eventuale Ipo di Porsche Ag.

Segno meno per i bancari Santander (-1,44%), Commerzbank (-1,33%), Sabadell (-0,66%), Unicredit (-0,58%) e Intesa (-0,2%). (ANSA).