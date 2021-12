Borsa: Milano, sprint Sant'Ambrogio (+2,42%) con Stm

(di Paolo Verdura) (ANSA) - MILANO, 07 DIC - Ha chiuso in grande stile Piazza Affari nel giorno di sant'Ambrogio, patrono di Milano, con l'apertura della stagione della Scala. L'indice Ftse Mib ha guadagnato il 2,42% a 27.137 punti, ritornando sopra ai livelli dello scorso 24 novembre, tra scambi in forte rialzo, nonostante il ponte festivo, per 2,67 miliardi di euro di controvalore. Un balzo che si è perfezionato dopo l'avvio dei listini Usa, che indica come determinante, sull'andamento della seduta odierna sia stato l'apporto degli investitori d'Oltreoceano. Un balzo che ha interessato tutta Europa, dove si sono recuperati 244 miliardi di capitalizzazione in un solo giorno. In rialzo a 129,9 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo dei titoli decennali in crescita di 4,4 punti base, ben di più rispetto alla media europea un punto circa, raggiungendo lo 0,919%.

Sugli scudi Stm (+5,79%) in linea con l'andamento dei titoli del settore tecnologico in Europa. Bene anche la fintech Nexi (+5,37%) e Moncler (+4,46%), spinta dalle attese su nuovi stimoli economici per favorire la crescita in Cina. In luce Cnh (+4,12%), fresca di raccomandazione 'outperfoprm' degli analisti di Bernstein, mentre Stellantis (+3,56%) si è distinta dal resto del comparto grazie all'accordo con FoxConn sui microchip flessibili per l'auto. Acquisti a cascata anche su Exor (+3,34%) a monte della catena di controllo, mentre Ferrari (+3,04%) ha beneficiato dell'ottimismo sul settore del lusso. Acquisti sui bancari Unicredit (+2,42%), Intesa (+2,03%) e banco Bpm (+2,13%), mentre il rialzo del greggio (Wti +4,75% a 72,79 dollari al barile) ha spinto soprattutto Eni (+2,25%) e Tenaris (+2,22%), mentre è rimasta al palo Saipem (+0,6%). Un solo segno meno oggi tra le blue chip. Quello di Tim (-1,44%), che ha annunciato gli advisor che affiancheranno il Cda nella valutazione dell'offerta di Kkr. (ANSA).