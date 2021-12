Borsa: Europa positiva attende Wall Street, Milano +1,8%

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Le Borse europee avanzano ancora in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in forte rialzo. Sui mercati torna il sereno dopo i timori per gli effetti della variante Omicron del coronavirus. I listini del Vecchio continente sono sostenuti dal forte rialzo del comparto tecnologico (+3,6%),, dalle auto (+1,6%) e dal lusso (+3,7%).

Sul versante valutario l'euro sul dollaro scende a 1,1253 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna l'1,9%. Avanzano Francoforte (+2,2%), Parigi (+2%), Milano (+1,8%), Londra (+1,1%) e Madrid (+0,9%). Acquisti sull'energia (+1,5%), con il prezzo del petrolio in risalita. Il Wti sale a 71,65 dollari al barile e il Brent sfiora 75 dollari (74,95). In risalita anche il gas. Ad Amsterdam il prezzo sale del 6,9% a 96,12 euro al Mwh. A Londra cresce del 7% 246,26 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi.

A Piazza Affari sprint di Stm (+4%), in linea con il comparto in Europa. Bene anche le auto con Stellantis (+2,9%), Cnh (+3,4%), Ferrari (+2,1%). Bene la moda dove si mette in mostra Moncler (+3,6%). In positivo Tim (+0,6%), dopo la nomina degli advisor per la proposta di Kkr. Avanzano le banche con Unicredit (+1,6%), in vista del nuovo piano industriale. Acquisti anche per Intesa (+1,6%), Mps e Banco Bpm (+1%) e Bper (+0,8%). Deboli Inwit (-0,7%) e Terna (-0,3%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 128 punti, con il rendimento del decennale italiano allo 0,9%. (ANSA).