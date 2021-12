Borsa: Europa apre in rialzo, ottimismo dopo effetto Omicron

Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo. Sui mercati torna l'ottimismo dopo i timori per la nuova variante Omicron. Sotto i riflettori restano le mosse delle banche centrali con la Fed che la prossima settimana, secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe decidere di anticipare a marzo il ritiro del piano di stimoli all'economia aprendo le porte a un possibile rialzo dei tassi di interesse già in primavera. Fari puntati anche sulla risalita del prezzo del petrolio ed i costi delle materie prime.

Apertura in rialzo per Francoforte (+1,08%), Parigi (+1%), Londra (+0,82%) e Madrid (+0,99%) (ANSA).