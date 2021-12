Benzina: prezzi ancora in calo, self a 1,733 euro al litro

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Prezzi ancora in calo per i carburanti. Secondo le rilevazioni del Mite sull'andamento dei listini nella scorsa settimana, il prezzo medio della verde in modalità self service si attesta a 1,733 euro al litro da 1,743 euro della precedente rilevazione. Il gasolio, sempre in modalità self, si attesta a 1,598 euro al litro contro 1,607 euro dell'ultima settimana di novembre. In calo infine anche il Gpl a 0,829 euro (da 0,835 euro). (ANSA).