Spread Btp-Bund: stabile a 128,2 punti

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Il differenziale tra Btp e Bund è a 128,2 punti, sostanzialmente stabile rispetto all'apertura e in calo rispetto ai 130,6 punti della chiusura di venerdì. Secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, nella seduta fino al momento ha toccato un minimo di 127,4 punti intorno alle 12.45 e un massimo a 129,9 punti poco prima delle 10.

Il rendimento del decennale italiano è allo 0,893%, stabile in confronto all'apertura e in calo rispetto allo 0,913% di venerdì. Ha fatto segnare finora un minimo allo 0,891% verso le 13 e un massimo allo 0,922% poco prima delle 11. (ANSA).