Lo spread tra Btp e Bund apre a 128 punti base

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Lo spread tra Btp e Bund apre la seduta a 128 punti base, in calo rispetto ai 130 punti della chiusura di venerdì. In calo anche il rendimento del decennale italiano che si attesta allo 0,897%, in flessione rispetto allo 0,913 di venerdì. Il calo del rendimento è superiore rispetto alla media degli altri titoli di stato europei mentre quelli del Regno Uniti segnano un calo maggiore. (ANSA).