Evergrande affonda in Borsa, -13,78% ai minimi da 11 anni

Evergrande affonda alla Borsa di Hong Kong, cedendo il 13,78% ai minimi degli ultimi 11 anni. Il secondo sviluppatore immobiliare cinese, con oltre 300 miliardi di dollari di debiti, ha reso noto venerdì di voler "lavorare attivamente" coi creditori offshore su un piano di ristrutturazione, aggiungendo che non vi era alcuna garanzia sui fondi sufficienti per far fronte ai suoi obblighi. La mossa aveva provocato la convocazione del presidente Hui Ka Yan da parte del governo del Guangdong che aveva concordato, su richiesta della compagnia, di inviare un gruppo di lavoro per supervisionare la gestione del rischio.