Commercio: Istat, vendite ottobre +0,1% su mese, +3,7% anno

A ottobre 2021 si stima una moderata crescita congiunturale per le vendite al dettaglio (+0,1% in valore e +0,2% in volume). Lo rileva l'Istat precisando che a determinare il segno positivo sono le vendite dei beni non alimentari (+0,3% in valore e +0,4% in volume) mentre quelle dei beni alimentari sono in calo (-0,1% in valore e -0,2% in volume).

Su base tendenziale invece, le vendite sono aumentate del 3,7% in valore e del 2,8% in volume.



Battuta d'arresto per la prima volta dal 2016 per le vendite online. Secondo quanto sottolinea l'Istat nelle rilevazioni del commercio al dettaglio, a ottobre, tra le forme distributive c'è stato un calo tendenziale del commercio elettronico, "per la prima volta dall'inizio della serie storica".

La contrazione, pari al 3,7%, sottolinea l'istituto di statistica, è spiegata anche dal livello eccezionalmente elevato di ottobre 2020.