Borsa: su Milano (+1,3%) con petroliferi e utility, giù Tim

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - In rialzo Piazza Affari (+1,9%), meglio delle altre principali Borse europee, trainata dalle auto, con Stellantis (+3%), e da Cnh (+3,1%). Bene le utility, tra cui spiccano Italgas (+2,8%), Hera (+2,7%) e Enel (+2,5%).

Forte Campari (+2,9%) In forma le banche, a iniziare da Bper (+2,8%), Banco Bpm (+2,5%), Fineco e Intesa (+2,4%) e Unicredit (+2%).

Continua in rosso Tim (-2,6%), in attesa di una decisione dell'apposito comitato guidato dal presidente, Salvatore Rossi, sulla nomina degli advisor per la valutazione dell'offerta di Kkr e mentre in giornata si registra un intervento sull'argomento da parte di Beppe Grillo, sul proprio blog. In rosso Diasorin (-1,8%) tra i farmaceutici. Tra i titoli in forte rialzo Juve (+3,6%), dopo la vittoria della domenica contro il Genoa e mentre prosegue l'inchiesta sui conti. (ANSA).