Borsa: Hong Kong apre a -1,30%, tonfo Evergrande e Alibaba

(ANSA) - PECHINO, 06 DIC - La Borsa di Hong Kong apre la settimana in forte correzione sui timori di un rialzo dei tassi negli Usa e della stretta di Pechino sui settori hi-tech e immobiliare: l'indice Hang Seng segna nelle primissime battute un calo dell'1,30%, a 23.458,02 punti.

Alibaba (-7,71%) ha annunciato la riorganizzazione dell'e-commerce sul fronte internazionale e domestico, e la nomina di un nuovo direttore finanziario. Evergrande (-7,1%) ha riferito venerdì che non vi era alcuna garanzia sui fondi sufficienti a rimborsare i suoi debiti, chiedendo al governo del Guangdong di inviare un gruppo di lavoro per supervisionare la gestione del rischio. (ANSA).