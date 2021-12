Acciaio: big russo Metalloinvest guarda Ue, partner su green

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Metalloinvest è e sarà un partner chiave per l'industria europea dell'acciaio nella trasformazione verso una bassa impronta carbonica. Crediamo che giocheremo un ruolo importante in questa trasformazione". Ad affermarlo è Nazim Efendiev, amministratore delegato del colosso russo dell'acciaio Metalloinvest, in un'intervista all'ANSA a margine dell'evento "Russia Forum: Driving the Future" a Expo 2020 Dubai. Efendiev sottolinea come la sua azienda voglia supportare le compagnie europee nella riduzione della loro impronta di carbonio perché "siamo la compagnia numero uno al mondo in Hbi", il ferro bricchettato a caldo, il cui utilizzo permette emissioni di Co2 inferiori del 35% rispetto al tradizionale ciclo tecnologico che comprende la produzione di ferro caldo e la produzione di acciaio con ossigeno. (ANSA).