Tim: Labriola,competizione mercato accesa,cambiamenti rapidi

Il mercato "sta cambiando" con una "competizione sempre più accesa e complessa" e le "telecomunicazioni che prima erano al centro di tutto" ora hanno "tanti business ancillari che vanno ad erodere parte del business e una velocità di innovazione cambiamento tecnologico sempre più rapido". Così il neo direttore generale di Tim, Pietro Labriola nel messaggio inviato ai dipendenti del gruppo che l'ANSA ha potuto ascoltare. "Nessuno di noi è in grado da solo di cambiare la nostra azienda. Insieme è la parola chiave", afferma chiedendo "massima attenzione al cliente" che "decide dove stare e il futuro della nostra azienda" "Volevo ringraziare il Cda - è un altro passaggio del messaggio - per l'opportunità che mi viene data, dopo 20 anni, di prendere un ruolo così importante all'interno di un'azienda che sinceramente ho amato e continuo ad amare. Potete contare su di me. E tutto quello che potrò fare, tutto il tempo che potrò dedicare e tutti gli sforzi che potrò, li metterò a disposizione dell'azienda. Ma potrò fare qualcosa solo se insieme continueremo e riusciremo a lavorare".