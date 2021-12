Industria: Csc,rallenta nel IV trimestre, ma resta crescita

Una fine d'anno in crescita per l'industria italiana, ma più lenta che nei mesi precedenti. Per fattori fisiologici dopo la forte ripresa del 2021, ma anche a causa di "fattori limitativi della produzione, quali la scarsità di alcune componenti e materie prime, al maggior ricorso alle scorte di magazzino, al rallentamento produttivo dei principali partner commerciali e al maggior grado di incertezza". Così il Centro studi Confindustria sulla produzione nel quarto trimestre che indica un +0,1% a ottobre e +0,2% a novembre con una variazione trimestrale acquisita dello 0,2% contro +1,5%, +1,2% e +1,0% dei primi tre trimestri