Settimana mercati: sotto lente l'inflazione Usa

Grande attenzione la prossima settimana andrà all'inflazione Usa di novembre, attesa in ulteriore accelerazione. "Sarà importante soprattutto vedere se, come i dati precedenti, anche questo sarà superiore al consensus, in quanto potrebbe alimentare ulteriormente le attese di una Fed più restrittiva a tendere", sottolineano gli esperti di Mps. Da tenere sotto osservazione anche la lettura preliminare della fiducia dell'Università del Michigan (entrambe venerdì).

Nell'Eurozona sotto la lente l'industria tedesca con i dati su ordini (lunedì) e produzione (martedì), così come l'indice Zew di fiducia degli investitori (sempre il 7 dicembre), bilancia commerciale (giovedì) e l'inflazione (venerdì). In agenda poi in avvio di settimana il vertice della ministri delle finanze della zona euro nella consueta riunione mensile e il pil dell'eurozona (martedì) da cui non sono attese sorprese.

Da tenere in considerazione anche i dati dalla Cina con la bilancia commerciale di novembre (martedì), termometro della domanda commerciale mondiale, così come quello relativo all'inflazione (giovedì) attesa al ritorno sopra la soglia del 2%. Dal Giappone il pil e la bilancia commerciale mercoledì a cui si aggiungeranno i prezzi alla produzione giovedì. Pochi i dati dall'Italia con vendite al dettaglio lunedì e la produzione in industriale (anche quella del Regno Unito) a chiusura di una settimana che prevede due festività, il 7 Sant'Ambrogio il patrono di Milano e l'8 l'immacolata.

Tra gli appuntamenti societari l'attesa è al piano di Unicredit, il primo del ceo Andrea Orcel, in calendario il 9 dicembre. Giorno in cui dagli Usa sono peraltro previste le nuove richieste sussidi, precedute mercoledì dai dati Eia su scorte e produzione di greggio. Mentre il 10 dicembre sono in programma i dati sui salari reali sempre dagli Stati Uniti.

