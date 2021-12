Wto: intesa taglio burocrazia servizi, vale 150 miliardi dollari

(ANSA) - BRUXELLES, 03 DIC - Ue, Cina, Russia, Stati Uniti e altri 63 Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio hanno concluso un accordo per ridurre la burocrazia negli scambi di servizi. Secondo le stime della Commissione europea, l'accordo promette di ridurre gli ostacoli procedurali negli scambi, in particolare per le pmi, tagliano i costi per gli scambi globali di servizi di oltre 150 miliardi di dollari all'anno. Si tratta, sottolinea la Commissione, del primo accordo significativo in ambito Wto dopo molto tempo. (ANSA).