Welfare: da Enel X arriva servizio di telemedicina aziendale

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Arriva da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli un servizio di telemedicina per le aziende Il sistema di welfare, lo Smart Axistance e-Well, presentato oggi a Milano partendo dal check-up classico, segue un percorso di wellness personalizzato e digitalizzato per un intero anno ed arriva, spiega Enel X "in questo periodo storico dove l'attenzione alla salute ha assunto un ruolo principe, con la prevenzione che sta diventando sempre più importante".

Dopo il check-up iniziale, infatti, viene prestabilito un piano che può essere ricalibrato in base ai risultati raggiunti e agli elementi che emergono durante le successive televisite con il medico personale. Una soluzione, come sottolinea Enel X, che è diventata più importante in un periodo dove da un lato la telemedicina è diventata spesso obbligata e, dall'altro, dove è cambiato il mondo del lavoro, diventato sempre più flessibile.

"Tutti i nostri ragionamenti sono partiti dalla consapevolezza che il welfare aziendale stava radicalmente cambiando. E e-Well va proprio incontro a questa esigenza, rivoluzionando il check-up classico che è all'interno del tradizionale welfare aziendale. Al check-up, infatti, abbiamo aggiunto una governance clinica di 12 mesi per migliorare il proprio livello di benessere" ha dichiarato Marco Gazzino, head of innovability di Enel X durante la presentazione all'interno del Connext a Milano.

"La sintonia tra due mondi così differenti, come Enel X e il Gemelli, si è vista perfettamente durante l'emergenza degli ultimi due anni. Da questa esperienza è nata la collaborazione che ha portato allo Smart Axistance e-Well, che ancora una volta enfatizza come il rapporto tra salute e tecnologia digitale sia sempre più importante per seguire i pazienti in ogni momento della vita" ha dichiarato Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Gemelli. (ANSA).