Mes: fonti Eurogruppo, riforma non partirà a gennaio

(ANSA) - BRUXELLES, 03 DIC - "A questo punto sappiamo he non possiamo rispettare la scadenza che ci siamo dati un anno fa.

Quasi certamente non saremo in grado di attuare il nuovo trattato del Mes e fornire il backstop" per la risoluzione bancaria "dall'inizio dell'anno". Lo indicano fonti dell'Eurogruppo in vista della riunione di lunedì a Bruxelles, sottolineando che "l'impegno politico rimane" e si tratta di "un ritardo puramente tecnico".

A bloccare l'entrata in vigore della riforma del Mes è la Germania, dove si attende il pronunciamento della Corte costituzionale sul ricorso dei liberali. L'Italia si è impegnata a ratificare l'accordo entro l'anno. (ANSA).