Manovra: Bombardieri, non soddisfatti. Sciopero? Vediamo

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Non siamo soddisfatti" perché la proposta del governo sul fisco "non dà risposte a lavoratori e pensionati". Così il segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri, a "Un giorno da pecora". L'idea di congelare il taglio Irpef per i redditi oltre 75mila euro "non è la nostra richiesta. Abbiamo chiesto che le risorse siano utilizzate sul cuneo fiscale e dare potere d'acquisto a lavoratori e pensionati, con misure strutturali. Le scelte non vanno in questo senso". Se non cambia, si valuta lo sciopero? "Vediamo - risponde -. Aspettiamo di capire la proposta finale. Aspettiamo fino alla fine, nei prossimi giorni valuteremo e decideremo". (ANSA).