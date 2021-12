Leonardo:Uilm,oltre 3.400 lavoratori in Cig per 13 settimane

(ANSA) - NAPOLI, 03 DIC - "Quella di Leonardo, di annunciare in modo unilaterale a oltre 3.400 lavoratori di Grottaglie, Pomigliano, Nola e Foggia la cassa integrazione ordinaria a partire dal 3 gennaio prossimo, è una decisione di inaudita gravità. Questo evidenzia l'immobilismo che dura da anni in una divisione, quella di Aerostrutture, fondamentale per il futuro del nostro Paese e per la stessa Leonardo". Così Rocco Palombella, segretario generale Uilm.

I lavoratori di Leonardo incroceranno le braccia per 8 ore lunedì 6 dicembre per chiedere "l'immediata apertura di un confronto con il governo e l'azienda", annuncia il segretario generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David, sottolineando che "i lavoratori di Leonardo One Company saranno a Roma per scioperare per il futuro dell'industria della Difesa" con una manifestazione nazionale in piazza Montegrappa, a Roma, dalle 11 con interventi dei delegati del gruppo. (ANSA).