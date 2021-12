Fitch alza rating Italia a 'BBB', outlook stabile

Fitch alza il rating dell'Italia a BBB da BBB-. L'outlook è stabile. Lo comunica in una nota l'agenzia secondo cui 'Il pil italiano crescerà quest'anno del 6,2% e nel 202 del 4,3%. La "forte ripresa economica" dell'Italia ha effetto sui conti pubblici. Lo afferma Fitch in una nota, prevedendo un deficit per l'Italia dell'8,9% nel 2021, in deciso miglioramento rispetto alla precedente stima dell'11,4%. Il debito calerà probabilmente sotto il 154% del pil entro la fine del 2021 dal suo picco del 155,6% della fine del 2020.

Tesoro, agenzie rating confermano solidità scelte governo - "La decisione di Fitch di alzare il rating dell'Italia a BBB corona una serie di valutazioni positive rilasciate da cinque altre agenzie di rating, che in queste settimane hanno migliorato il loro outlook sul paese". Lo afferma il Tesoro commentando la decisione di Fitch di alzare il rating dell'Italia a BBB con outlook stabile. Le recenti decisioni delle agenzie di rating "confermano la solidità della linea di politica economica perseguita dal Governo e l'esigenza di proseguire con vigore sulla strada delle riforme e degli investimenti, secondo il piano concordato con l'Europa"